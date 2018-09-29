Сербия приготовилась к войне из-за действий Косово

В Сербии по приказу президента Александра Вучича приведены в полную боевую готовность Вооруженные силы страны. Поводом стали действия косовских полицейских на границе Сербии и Косово.

Уточняется, что 60 сотрудников спецназа полиции Косово заняли Центр экологии и спорта в Косовско-Митровицком округе. По данным МВД Сербии, их действия сопровождались задержаниями сербов.

Ситуация остается напряженной, однако информации о новых провокациях нет, пишет РБК. Сербское правительство обвинило в действиях президента Косово Хашима Тачи. Сербы пообещали дать ответ на эти действия.

Косово является частично непризнанным государством. Сербия не признает независимость Косово и называет его Автономным краем Косово и Метохия, при этом властями Сербии эта территория не контролируется.