Задолженность ВТБ перед Банком России в сентябре выросла в 7 раз

Второй по активам банк России ВТБ в сентябре нарастил долг перед Центробанком по кредитам и депозитам на 349,5 млрд рублей. Его задолженность перед Банком России на 1 октября составила 407,5 млрд рублей.

Рост связан с предоставлением ВТБ долгосрочных кредитов нерезидентам. За счет привлечения средств ЦБ активы банка выросли на 2,6% - до 13,7 трлн рублей.

Второе место среди должников Центробанка занял «Альфа-банк». За месяц кредитная организация привлекла 20,4 млрд рублей у регулятора. На третьем месте – «Сбербанк» - рост задолженности составил 1,3 млрд рублей.

Вместе с тем первое место по размеру задолженности по-прежнему остается за банком «Траст». Его долг на 1 октября достиг 1,271 трлн рублей. Второе место занимает «Сбербанк» с долгом в размере 581,4 млрд рублей.

Часть банков сократила долги перед ЦБ. В частности, «Райффайзенбанк» снизил задолженность за сентябрь на 13,5 млрд рублей, пишет Агентство экономической информации «Прайм».