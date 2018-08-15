В сентябре в России стартует программа вакцинации от гриппа
Получить прививку против гриппа россияне смогут с первых сентябрьских дней.
Вакцина уже разработана, она уже поступает в регионы.
К 1 сентября будет поставлено 50% всего объема вакцины, которая поставляется за федеральный счет.
Отмечается, что важно привиться именно в начале сентября, пока организм накопил силы после летнего отдыха и отличается хорошим иммунитетом, сообщает «360».
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