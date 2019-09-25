В сентябре без работы останутся десятки тысяч россиян

До конца сентября работу могут потерять 51,6 тыс. россиян. Такие данные опубликовал Росстат.

Там сказано, что «во II квартале работодатели сообщили о планах до конца сентября расстаться с 51,6 тысячи сотрудников».

При этом сокращения планируются в отрасли обрабатывающих производств. Примерно 12,6 тыс. человек потеряют здесь работу.

Что касается отрасли госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения то тут, около 7,7 тысячи сотрудников уйдут в свободное плавание. В сфере образования - 5,2 тыс. сотрудников, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что в России к 2020 году число безработных, зарегистрированных в центрах занятости, вырастет в 1,6 раза. Увеличение произойдет за счет граждан предпенсионного возраста.