В сентябре без работы останутся десятки тысяч россиян
До конца сентября работу могут потерять 51,6 тыс. россиян. Такие данные опубликовал Росстат.
Там сказано, что «во II квартале работодатели сообщили о планах до конца сентября расстаться с 51,6 тысячи сотрудников».
При этом сокращения планируются в отрасли обрабатывающих производств. Примерно 12,6 тыс. человек потеряют здесь работу.
Что касается отрасли госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения то тут, около 7,7 тысячи сотрудников уйдут в свободное плавание. В сфере образования - 5,2 тыс. сотрудников, пишут «Известия».
Ранее стало известно, что в России к 2020 году число безработных, зарегистрированных в центрах занятости, вырастет в 1,6 раза. Увеличение произойдет за счет граждан предпенсионного возраста.
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