Сенаторы заявили о вмешательстве США в выборы в Мосгордуму

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета нашла признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму.

Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов, пишет «Интерфакс».

Среди названных Климовым признаков: недобросовестное освещение событий в Москве «со стороны органов государственной пропаганды ряда иностранных стран», «неприемлемые действия» некоторых дипломатов в Москве, «участие в протестных акциях лиц, проходивших соответствующую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства» и «привлечение к обработке российских граждан иностранных структур, которые специализируются на лоббировании, политическом консалтинге, юридических консультациях, pr- и gr-техеологиях».

30 мая комиссия рассматривала вопрос о намерениях Соединенных Штатов вмешаться во внутреннюю политику России в преддверии выборов в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября. Тогда они пришли к выводу, что Америка может воспользоваться этими выборами для дестабилизации политической системы России.

Позднее представитель МИД Мария Захарова заявила, что посольство США в Москве вмешивается во внутрироссийские дела при информировании о проходящих в стране митингах. Так, 2 августа, посольство США в Москве попросило американцев воздержаться от прогулок по центру столицы из-за предстоящего митинга российской оппозиции.

Напомним, акции за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму проходят в столице в середины июля. Всего в предстоящих выборах примут участие 233 кандидата, из них 171 кандидат от парламентских партий и 62 самовыдвиженца. Отказ в регистрации получили 57 кандидатов — 18 от политических партий и 39 самовыдвиженцев. Причиной отказа в регистрации у большинства кандидатов назвали брак в подписях.