В России могут начать выдачу «первосентябрьского капитала»

В Госдуме выступили с инициативой выделять семьям «первосентябрьский капитал» для сборов детей на новый учебный год. Инициативу направили вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Программа «Первосентябрьский капитал» предложена замглавы комитета по образованию и науке нижней палаты Борисом Чернышовым. Она предусматривает выдачу родителям денег для покрытия расходов на школу. Размер капитала пока не называется, пишет RT.

Чернышов объясняет, что не все семьи могут позволить себе собрать ребенка в школу. При этом цена комплекта школьника составляет примерно 11400 рублей.

Ранее сервис «Авито» посчитал, что набор из рюкзака, пенала и школьной формы стоит примерно 2617 рублей. В Москве стоимость комплекта составит 3326 рублей.