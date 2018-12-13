Семеро россиян собирали деньги боевикам в виде помощи Африке

Семеро россиян собирали деньги боевикам в виде помощи Африке

ФСБ задержала семь человек, которые собирали деньги для террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ). Пособники боевиков действовали в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии.

Операция прошла при участии Следственного комитета и Росгвардии. Всего террористам удалось собрать и отправить в Сирию 38 млн рублей.

В числе задержанных были родственники международного террориста Саидова, участники банд Арби Бараева и Беслана Махаури. У россиян найдены банковские карты, экстремистская литература, инструкции для покупки сим-карт.

Организатором сети благотворительности стал скрывающийся за границей террорист Абу Умар Саситлинский. Средства перечислялись на строительство колодцев в Африке. Преступники размещали реквизиты карт в соцсетях, а также под предлогом строительства мечетей брали деньги у благотворительных фондов, сообщает РИА Новости.

Ранее ФСБ задержала члена банды Басаева, виновного в гибели 84 псковских десантников.

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Места: Россия
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