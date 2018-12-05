Семь регионов России пострадали от ожирения

Семь регионов России пострадали от ожирения

Самое большое число жителей, страдающих ожирением, выявили в семи регионах России. Среди лидеров оказались Кировская, Оренбургская и Курганская области.

Именно в этих регионах зарегистрировано наибольшее количество случаев диабета. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, от ожирения также часто страдают жители Пензенской, Самарской, Тюменской и Новосибирской областей.

Она отметила, что власти принимают все возможное для формирования здорового образа жизни населения. Так, если сейчас спортом занимаются около 50 млн россиян, за шесть лет это число планируется увеличить до 80 млн человек.

В нацпроекте «Демография» предусмотрено внедрение системы мониторинга питания разных групп населения. Будет модернизирована лабораторная диагностика пищевых продуктов и их маркировка, пишет РБК. Основная цель этих мер – предотвращение заболеваний, вызванных неправильным питанием.

В 2017 году регионами-лидерами по числу страдающих от ожирения признали Алтайский край, Магаданскую и Курганскую области. В начале ноября Голикова сообщила, что в России 26% женщин и 14% мужчин страдают от ожирения.

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