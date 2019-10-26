Семь человек пострадали при взрыве газа в кафе

В кафе на улице Ленина в Улан-Удэ произошел взрыв бытового газа, в результате чего пострадали семь человек.

Как отмечается, в момент происшествия в заведении находился только персонал. Один из пострадавших работников находится в коме.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сигнал о происшествии в кафе поступил в 8:41. прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади 2 квадратных метра. От взрыва в кафе разрушились внутренние перегородки, остекление и входная дверь.

По данным СУ СКР по республике, утром в кафе пришли работники, которые начали готовить пищу к открытию заведения. В этот момент они почувствовали запах газа на кухне.

Сотрудники пытались самостоятельно устранить утечку газа из газового баллона, однако у них не вышло. Когда его концентрация в помещении достигла предела, от работающих плит произошло воспламенение и взрыв, передает «Знак».