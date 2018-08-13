Сельский житель устроил дома психотропную лабораторию

В подмосковном Домодедове в селе Красный Путь в одном из домов нашли оборудование и ингредиенты для изготовления психотропного вещества – амфетамина.

Задержан 29-летний местный житель. Кроме посуды, шприцов, электронных весов и ингредиентов, у злоумышленника нашли два свертка из ткани с веществом белого цвета.

По результатам химического исследования было установлено, что изъятое вещество содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин, общей массой 5,85 грамма.

Преступнику грозит 20 лет тюрьмы, передает «Подмосковье сегодня».

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