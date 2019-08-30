Секреты Белого дома: Трамп уволил помощницу за раскрытие таин
Личный помощник президента США Дональда Трампа ушла со своего поста за день до того, как ей запретили появляться на рабочем месте. Она слишком много знала о личной жизни главы Белого дома.
29 августа Мадлен Вестерхаут подала заявление об увольнении.
Поводом послужило то, что она рассказала больше, чем следует. Трамп узнал, что она поделилась некоторыми подробностями, о которых следовало умолчать, с журналистами.
Ее высказывания касались личной жизни и работы американского президента, пишет Лента.ру.
Видимо, тот факт, что помощница никогда не была публичной личностью, не научил ее не раскрывать все секреты журналистам.
Ранее у Трампа не сложились отношения с прежним госсекретарем Рексом Тиллерсоном : уж слишком по-разному они смотрели на ключевые мировые проблемы.
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