Себе дороже: россиян решили не штрафовать за отказ в переписи

Себе дороже: россиян решили не штрафовать за отказ в переписи

Фото: Pixabay

Глава Росстата Павел Малков заверил, что участие в переписи в 2020 году будет исключительно добровольным и штрафные санкции вводить не станут.

Он рассказал, что при обсуждении обязательности участия россиян в переписи власти пришли к выводу, что такую норму вводить не нужно. Она может вызвать «негатив и отторжение». Кроме того, отсутствуют механизмы для взыскания штрафов.

Малков указал, что «администрирование этой карательной системы будет стоить намного больше, чем мы сможем получить какой-то позитивный результат».

Как пишет «Интерфакс», при переписи будут использоваться большие данные. Это позволит уточнить информацию, полученную по итогам.

Напомним, перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Бюджет мероприятия составит более 33 млрд рублей.

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