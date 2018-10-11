Сделку по продаже 10% аэропорта «Шереметьево» отложили на 2019 год

Продажу 10% акций крупнейшего российского аэропорта «Шереметьево» перенесли на 2019 год. Об этом сообщил председатель совета директоров и совладелец «Шереметьево» Александр Пономаренко.

В настоящее время руководство воздушной гавани ведет переговоры с банком JPMorgan Chase, он получит право на поиск инвестора для покупки 10% акций. Сама сделка перенесена на 2019 год.

По словам Пономаренко, планы по продаже акций аэропорта появились в 2017 году, однако стоимость активов с того времени изменились. На это повлияло то, что второй год подряд растут объемы перевозок компании Nordwind, которая стала вторым крупнейшим перевозчиком. Пономаренко также напомнил, что к концу 2019 года в «Шереметьево» переведут все базирующиеся во «Внуково» лайнеры, пишут «Ведомости».

«Шереметьево» на 66% принадлежит «Шереметьево холдинг», которой владеет кипрская TPS Avia Holding. Еще 30,43% находятся в распоряжении «Росимущества». Миноритарные пакеты есть у «Аэрофлота» и «ВЭБ Капитала».

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