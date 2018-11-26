«Роскосмос» попался на космическом воровстве

«Роскосмос» попался на космическом воровстве

Госкорпорация «Роскосмос» стала лидером по числу нарушений, связанных с хищениями бюджетных средств. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Ведомство выявило всевозможные нарушения, в том числе нерациональные траты. Кудрин отметил неправильное проведение процедур госзакупок, а также завышение цен до «космических».

Глава Счетной палаты добавил, что большая часть средств не используется месяцами – ведомство удерживает средства на счетах на недостроенные объекты или проекты, которые простаивают. Кудрин заявил о миллиардном воровстве бюджетных средств. В «Роскосмосе» рассказали, что изучают финансовые претензии ведомства.

Счетная палата выявила нарушения и в других учреждениях. В частности, Кудрин рассказал о карте российской науки, создаваемой по приказу Минобрнауки. Проект стоимостью 450 млн рублей, который должен был включать данные обо всех российских ученых, их трудах и достижениях, после двух-трех месяцев некачественной работы попросут перестал существовать.

Всего за 2017 год было выявлено нарушений в финансовой сфере на 1,8 трлн рублей, пишет РИА Новости. По итогам проверок уволили 130 чиновников – они вернули в бюджет 20 млн рублей.

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