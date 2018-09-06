Сборная Армении по дзюдо не поедет на игры в Азербайджан

Сборная Армении по дзюдо отказалась от участия в чемпионате мира, проходящем в Азербайджане по причине невозможности принимающей стороны предоставить гостям гарантии безопасности.

По словам спортивного комментатора Григория Твалтвадзе, без конфликта между армянами и азербайджанцами не обошлось и в 2015 году. Тогда азербайджанская сторона потребовала от сборной Беларуси по художественной гимнастике изменить музыку, так как автором музыки был Арам Ильич Хачатурян (композитор армянского происхождения).

Правительство Азербайджана заявило, что гарантировало безопасность армянской стороне на Чемпионате Мира по дзюдо в Баку, однако сборная Армении отказалась в нем участвовать.

В 2015 году сборная Армении принимала участие в Европейских играх, которые также проходили в Азербайджане. Тогда хозяева предоставили все необходимые гарантии, и армянские спортсмены остались довольны, сообщает «НСН».