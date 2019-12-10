Сбивший детей в Нижнем Новгороде водитель арестован

Водитель Виктор Пильганов, который сбил детей на тротуаре в Нижнем Новгороде, заключен под стражу.

Судом удовлетворено ходатайство следователя СК об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по области.

Пильганова арестовали до 6 февраля.

Напомним, ДТП произошло в центре Нижнего Новгорода. Водитель за рулем Toyota спровоцировал аварию с участием трех автомобилей на улице Горького.

Одна из машин после столкновения вылетела на пешеходный тротуар и врезалась в организованную группу школьников, направлявшихся в театр. Одна из учительниц. которая их сопровождала, погибла.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Читайте нас в мобильном приложении