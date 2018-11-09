«Сбербанк» откроет новую штаб-квартиру рядом с «Москва-Сити»

«Сбербанк» планирует перенести свою штаб-квартиру в новый офисный комплекс рядом с «Москва-Сити». Переезд планируется завершить к 2021 году.

«Сбербанк» купил у АО «Международный центр» офисный комплекс площадью более 300 тысяч квадратных метров на улице Кульнева, напротив ММДЦ «Москва-Сити». На единой площадке расположатся ключевые подразделения штаб-квартиры банка.

Комплекс состоит из трех зданий, при этом строительство двух высоток не завершено. Переезд планируется осуществлять поэтапно, а полное заселение состоится к 2021 году, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Сейчас головной офис расположен на улице Вавилова. Сотрудники «Сбербанка» размещены в более чем 40 офисах на территории Москвы. Переезд в единую штаб-квартиру снизит затраты на содержание недвижимости и сократит расходы на логистику, уверены в кредитной организации.

О планах по продаже «Сбербанком» головного офиса на улице Вавилова стало известно в середине октября. Сообщалось, что банк намерен переехать в район «Москва-Сити» и получить два недостроенных небоскреба за долги. Источники заявляли, что недвижимость перейдет «Сбербанку» от предпринимателя Руслана Байсарова.

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Места: Россия
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