«Сбербанк» введет скидки для пенсионеров

«Сбербанк» работает над созданием банковских продуктов со скидкой для пенсионеров. Об этом рассказал глава «Сбербанка» Герман Греф.

Банк подготовит специальные программы рассрочки по оплате товаров длительного пользования для пенсионеров.

«Мы будем создавать продукты со скидками для людей старшего возраста и будем привлекать к этим продуктам других наших партнеров…», - приводит слова Грефа ТАСС.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, который предполагает повышение возраста выхода на пенсию. Президент России Владимир Путин 29 августа предложил установить пенсионный возраст для женщин на уровне 60 лет, для мужчин – 65 лет.