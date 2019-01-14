«Сбербанк» второй раз за три месяца поднял ставки по ипотеке

«Сбербанк» с 14 января повысил процентные ставки по кредитам на приобретение жилья. Банк объяснил принятые меры «адаптацией к рыночным условиям».

Повышение затронуло тех, кто только принял решение об оформлении ипотеки. При первоначальном взносе в размере 20% ставка ипотеки повысилась на 1%. Для кредитов с первоначальным взносом менее 20% ипотечный кредит выдается по ставке на 1,2% выше.

В кредитной организации объяснили меры адаптацией к рыночным условиям после повышения ставки Центробанка в декабре. Изменения не затронут программы «Военная ипотека» и «Ипотека с господдержкой для семей с детьми», уточняет РИА Новости.

Последнее повышение фиксировалось в конце октября 2018 года. Тогда банк повысил ставки по ипотеке на 0,4-0,6%.

С 1 января на 0,6% выросла ипотека от банка ВТБ. «Сбербанк» и ВТБ занимают две трети на российском рынке ипотеки.