«Сбербанк» установит постаматы в отделениях Москвы и Петербурга

В отделениях «Сбербанка» в Москве и Санкт-Петербурге установят терминалы для выдачи товаров, приобретенных в интернет-магазинах. Об этом сообщил представитель банка.

«На первом этапе постаматы будут устанавливаться в отделениях «Сбербанка» в Москве и Санкт-Петербурге», - сообщили в кредитной организации.

Решение о последующем распространении терминалов примут по тому, насколько нововведение будет востребовано у россиян, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

Ранее первый зампред «Сбербанка» Лев Хасис сообщал, что постаматы установят в 5-6 тысячах офисов. Он также отмечал, что сервис будет использоваться не только для получения заказов при покупке на маркетплейсе «Беру», но и на других площадках.

Напомним, платформа электронной коммерции «Беру» создана «Сбербанком» и «Яндексом». Ее официальный запуск состоялся 24 октября.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Сбербанк
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