«Сбербанк» стал владельцем бренда одежды Concept Club
«Сбербанк» получил долю в размере 51% в компании Concept Group, которая является владельцем брендов Concept Club и Acoola. Ранее главным акционером компании была АФК «Система».
Доля перешла в качестве долга по кредиту, с обслуживанием которого в компании возникли проблемы. Сейчас доля АФК «Системы» в Concept Group составляет 42,88%, еще 6,12% принадлежат White Park Holdings Ltd сооснователя группы Ларса Петтерсона. Lenox International Holdings Ltd, представлявшая второго основателя, Леонида Ханика, полностью вышла из капитала компании.
В АФК «Система» подтвердили данные об изменении состава акционеров. «Сбербанк» комментировать сделку не стал.
Претензии банка к ритейлеру возникли в начале 2018 года, когда компания перестала исполнять обязательства по кредиту, пишет РБК. «Сбербанк» обратился с иском в суд к Concept Group и совладельцу компании Леониду Ханику, который выступал поручителем по кредиту.
Concept Group основана в 2005 году. Сегодня компания насчитывает 415 магазинов в России. Ей принадлежат бренд женской одежды Concept Club и сеть детской одежды Acoola.
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