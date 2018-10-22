С 22 октября «Сбербанк» увеличил ставки по ипотеке на 0,4-0,6 процентного пункта. Минимальная ставка по кредиту на покупку готового жилья теперь составляет 9,2% вместо предыдущих 8,6%.

Кредит на приобретение недвижимости в строящемся доме можно взять под 7,5% вместо 7,1%. Повышение ставок не коснулось «Военной ипотеки», «Нецелевого кредита под залог недвижимости» и «Ипотеки с господдержкой для семей с детьми», уточняют в «Сбербанке».

Новые ставки действуют для клиентов, получающих зарплату на карту банка либо в случае, когда приобретаемый объект недвижимости строится с участием заемных средств кредитной организации.

Надбавки для клиентов, которые не получают зарплату на счет в «Сбербанке», составляют 0,3% при покупке в строящемся доме и 0,5% для готового жилья. Увеличение ставок по кредитам на покупку жилья затронуло только новых клиентов, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

В июне банк снизил ипотечные кредиты на 0,3-0,5 процентных пункта. Рост ставок по кредитам на приобретение жилья в «Сбербанке» объясняют «следствием адаптации к текущим рыночным условиям после сентябрьского увеличения ключевой ставки ЦБ».

Неделей ранее «Сбербанк» повысил ставки по потребительским кредитам до минимальных 12,9%.