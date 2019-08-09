Сбербанк снизит ставку по ипотеке на 1%

Сбербанк снижает ставки по ипотеке с государственной поддержкой для многодетных семей с детьми, сообщает пресс-центр кредитной организации.

«Сбербанк с 12 августа снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для семей с двумя и более детьми в рамках программы „Ипотека с господдержкой для семей с детьми“», — сказано в сообщении банка.

Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 5% годовых. Ранее ставка составляла 6%.

Предложение действует для семей, у которых родился второй или последующий ребенок с 1 января 2018 года по 1 марта 2023 года.

Ранее Сбербанк возобновил выдачу образовательных кредитов.