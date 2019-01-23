«Сбербанк» скоро отменит комиссию за денежные переводы

«Сбербанк» скоро полностью откажется от комиссий за денежные переводы внутри банка. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф.

Сейчас коммиссия отменена для некоторых категорий клиентов. С начала 2018 года банк принял решение о ее постепенном снижении до полной отмены. По словам Грефа, переход к бескомиссионным переводам – длительный процесс.

«Это достаточно значимый шаг для нас и достаточно значимые суммы. Разово отменить - это тяжело, шаг за шагом будем это делать», -сказал он.

Сейчас комиссия отменена для крупных партнеров кредитной организации: это, в основном, работодатели и зарплатники, пишет ТАСС.

«Сбербанк» также планирует подключиться к системе быстрых платежей Центробанка. Несколькими днями ранее регулятор заявил, что подключение станет обязательным для значимых банков. Греф назвал это «лишним шагом» и напомнил о параллельном создании коммерческой системы переводов.

В середине января ФАС, Центробанк и Минфин заявили, что необходимо заставить банки уравнять комиссии за внутренние и межрегиональные переводы внутри одной кредитной организации.