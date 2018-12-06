«Сбербанк» сделал недоступным перевод по номеру телефона

«Сбербанк» ввел запрет на денежные переводы по номеру телефона. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Теперь перечислить деньги можно только по номеру карты, тогда как прежде разрешалось это сделать по номеру телефона. В «Сбербанке» отметили, что переводы на дебетовые карты по-прежнему можно сделать двумя способами: по номеру телефона и карты.

В банке напомнили, если владелец карты хочет, чтобы деньги перевели именно на нее, ему достаточно дать отправителю номер. В кредитной организации объяснили, что сейчас деньги зачисляют на любую активную карту. В некоторых ситуациях переводы приходят на кредитку, что приносит клиентам определенные неудобства, так как за снятие средств взимается комиссия, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что несколько банков в России стали требовать от клиентов обоснования операций до 1 тыс. рублей. В кредитных организациях объяснили, что эти меры направлены на борьбу с отмыванием средств.