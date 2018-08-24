Сбербанк России немного повысил ставки по рублевым вкладам

Руководство «Сбербанка» приняло решение повысить ставки по рублевым вкладам.

Уровень ставки возрастет на 0,1-0,4 процентных пункта. На данный момент ее средний максимальный размер составляет 6,32%.

Как полагают эксперты, Банк России пойдет на повышение ключевой ставки лишь в том случае, если санкции со стороны США начнут оказывать существенное негативное влияние на российскую экономику, сообщает «Экономика сегодня».