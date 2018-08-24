Сбербанк России немного повысил ставки по рублевым вкладам
Руководство «Сбербанка» приняло решение повысить ставки по рублевым вкладам.
Уровень ставки возрастет на 0,1-0,4 процентных пункта. На данный момент ее средний максимальный размер составляет 6,32%.
Как полагают эксперты, Банк России пойдет на повышение ключевой ставки лишь в том случае, если санкции со стороны США начнут оказывать существенное негативное влияние на российскую экономику, сообщает «Экономика сегодня».
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