«Сбербанк» раскошелится на 25 млрд рублей за «Спасибо»

Глава «Сбербанка» Герман Греф признал убыточной бонусную программу «Спасибо». За 2018 год он вернет по ней клиентам 25 млрд рублей.

«Программа «Спасибо» для нас генерит большой убыток. Больше 25 млрд руб. по ней мы заплатим, - признался Греф.

Он отметил, что банк продолжит развивать программу, однако не станет вводить кешбэк за покупки. Отвечая на вопрос, почему баллы по программе «Спасибо» не обменивают на рубли, он сказал, что банк не наладил механизмы, которые позволили бы проводить такие операции.

Греф заверил, что «Сбербанк» продолжит развивать и совершенствовать проект «Спасибо», пишут «Ведомости».

Программа лояльности для клиентов «Спасибо» предусматривает накопление баллов и их обмен на бонусы и скидки. Участниками программы являются 32 млн человек. В прошлом году банк израсходовал на «Спасибо» 13,3 млрд рублей.