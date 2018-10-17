«Сбербанк» повысил минимальную ставку по потребительским кредитам

«Сбербанк» с 15 октября увеличил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1-2 процентных пункта. Диапазон ставок сейчас составляет от 12,9% до 19,9%.

Как сообщили в пресс-службе крупнейшего российского банка, минимальная ставка для зарплатных клиентов достигла 12,9%. Для тех, кто не является клиентом кредитной организации, процент за пользование кредитом начинается от 13,9%.

Изменения объясняют адаптацией к текущим рыночным условиям, в том числе, с учетом повышения ставок по вкладам и роста ключевой ставки, передает Агенство экономической информации «Прайм».

В сентябре глава «Сбербанка» Герман Греф сообщал о возможном повышении ставок по ипотечным и потребительским кредитам. Он отмечал, что тренд на увеличение ставок – временный: проценты по кредитам снизят, как только успокоится рынок.

Ранее банк объявил о повышении ставок по вкладам в рублях на 0,15-0,5 процентных пункта.

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