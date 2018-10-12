«Сбербанк» объявил о повышении ставок по вкладам в рублях
Крупнейший банк России - «Сбербанк» - сообщил о повышении ставок по вкладам в рублях. Проценты по вкладам увеличены с 0,15% до 0,5%.
Максимальная ставка на сегодняшний день достигает 5,15%, минимальная – 3,4%, рассказали в пресс-службе банка.
Кроме того, организация запустила промовклад «Рекордный». Он доступен для открытия до 30 ноября. Диапазон ставок по нему составляет от 6,5% до 7,15%, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».
Вклад открывается сроком от 7 до 18 месяцев, сумма средств должна превышать 50 тысяч рублей.
«Ставки по промовкладу достигают 7,15% годовых и являются максимальными по вкладам Сбербанка с начала года», - сообщили в банке.
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