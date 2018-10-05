«Сбербанк» купит разработчика технологии распознавания речи

«Сбербанк» планирует выкупить у структур «Газпромбанка» разработчика систем распознавания речи «Центр речевых технологий» (ЦРТ). Сумма сделки может составить пять миллиардов рублей.

О планах компании сообщили источники в ЦРТ и «Сбербанке». Сделку планируется завершить в конце текущего или в начале следующего года.

После покупки банк может создать собственную биометрическую платформу, сообщает Агентство экономической информации «Прайм». Она станет конкурентом Единой биометрической системы, которую запустил Центробанк.

ЦРТ занимается созданием систем распознавания речи, биометрического доступа, в том числе распознавания лиц, а также программы преобразования речи в текст. Основными клиентами компании являются госструктуры, правоохранительные органы, кредитные учреждения, предприятия розничной торговли.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Сбербанк
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