«Сбербанк» и «М.Видео» начнут использовать блокчейн в факторинге

«Сбербанк» совместно с сетью магазинов бытовой электроники «М.Видео» завершил тестирование проекта на основе блокчейна для работы по договорам факторинга. С помощью платформы все участники сделок смогут видеть информацию о расчетах и поставках.

Блокчейн-платформа сравнивает данные по поставкам у обоих участников и в случае их совпадения подтверждает сделку. Прежде процесс отгрузки занимал много времени, подробности сделки приходилось подтверждать посредством телефонной связи, что создавало дополнительные риски потери конфиденциальности.

В банке сообщили, что в течение нескольких месяцев на блокчейн-платформу переведут всех поставщиков «М.Видео», уточняет портал «Новости криптомира». По словам разработчиков, поставщики бытовой техники и электроники смогут экономить до 200 млн рублей.

Использовать технологию распределенного реестра в факторинге собираются и другие компании, в частности, Ozon. Компания планирует ввести электронный документооборот для более эффективного обмена информацией по факторингу с банками.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Сбербанк
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