Сбербанк готовит систему снятия наличных через смартфон

«Сбербанк» тестирует несколько банкоматов, снимать деньги с использованием которых можно через смартфоны.

Для этого нужно привязать фирменную банковскую карту банка к системе Google Pay, Apple Pay или же Samsung Pay, после чего поднести мобильное устройство с чипом NFC к специальной области на банковском терминале, а когда на экране появится сообщение с предложением пройти идентификацию, приложить палец к сканеру отпечатков пальцев на телефоне, отсканировать лицо, либо же ввести защитный пароль.

После этого клиент кредитной организации «Сбербанк» получит полный доступ к своему банковскому счету и сможет снимать через него наличные, либо же выполнять какие-то иные действия. По словам сотрудников, реализация такой возможности сокращает время работы с банкоматом до 1,5 минуты, то есть почти в два раза.

За счет этого значительно сократятся очереди, а проблема блокировки банковской карты в терминале навсегда исчезнет, так как застрять ничего попросту не сможет.

До конца 2019 года почти все банкоматы финансовые учреждения «Сбербанк» будут обновлены, получив поддержку технологии NFC и популярных платежных систем для смартфонов, то есть Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, сообщает «Akket.com».

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