«Сбербанк» не будет акционером создаваемой с ВТБ авиакомпании

«Сбербанк» не станет акционером планируемой региональной компании, однако обеспечит ее парком самолетов. Об этом сообщил первый зампред банка Лев Хасис.

Участие банка предусматривает оказание консультативной помощи и предоставление воздушных судов на условиях лизинга.

Новый перевозчик будет создаваться путем объединения «слабых авиакомпаний». Хасин отметил, что существующие региональные авиакомпании достаточно раздробленные, многие из них испытывают финансовые затруднения.

«Инициатива была связана с тем, чтобы помочь этим компаниям консолидироваться, чтобы появился серьезный авиаперевозчик, которому банки, мы и ВТБ, можем помочь с обновлением парка воздушных судов», - приводит его слова Агентство экономической информации «Прайм».

Хасин напомнил, что «Сбербанк лизинг» является одним из лидеров на рынке лизинга самолетов и готов обеспечить новую авиакомпанию современными воздушными судами.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что новая авиакомпания будет создана с нуля или на базе имеющихся перевозчиков. Инвестиции в проект составят порядка 1 млрд долларов.