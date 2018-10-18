«Сбербанк» и ВТБ к 2019 году создадут свою авиакомпанию

Правительство дало поручение «Сбербанку» и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок. Она может стать крупнейшим игроком на этом рынке.

Поручение банки получили еще в начале 2018 года. В настоящее время идет разработка бизнес-плана, решается вопрос об облике будущей авиакомпании. Она будет создана не раньше 2019 года.

Авиакомпания сможет перевозить 6-10 миллионов человек в год. В настоящее время группа «Аэрофлот» и S7 Group перевозят свыше 10 миллионов пассажиров: по данным за 2017 год, они доставили 50,1 миллиона и 14,3 миллиона человек соответственно. Региональная компания «Ямал» обеспечила доставку 1,8 миллиона человек.

Консультантом проекта стала Bain & Company. «Сбербанк» и ВТБ в один день заключили контракты с Bain на консалтинговые услуги, сообщают «Ведомости». Свою работа она должна закончить 31 декабря.

В мае президент России Владимир Путин поручил до 2024 года увеличить долю российских компаний во внутренних перелетах до 50%. В 2017 году она составляла 23%.