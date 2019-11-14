На сайте Red Wings появились паспортные данные пассажиров

Авиаперевозчик Red Wings выложил на свой сайт весь список пассажиров рейса сообщением Москва — Анталья, который будет выполнен 14 ноября.

Также в Сети оказались паспортные данные клиентов авиакомпании. Как выяснилось, при попытке посмотреть забронированный билет на официальном сайте Red Wings система показывает весь состав рейса с номерами заграничных паспортов и датами рождения пассажиров.

Как сообщила одна из пассажирок, она обнаружила, что данные ее семьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка, оказались в открытом доступе. Женщина решила обратиться к сайте перевозчика перед вылетом.

Как говорят представители Red Wings, специалисты проверяют работу сайта и систему бронирования flyredwings.com. Сообщается о «техническом сбое». В авиакомпании обещают как можно скорее устранить неисправность, сообщает телеканал «360».

Ранее стал известно о том, что в открытый доступ попали данные о 60 млн клиентов «Сбербанка», включая номер карты и операции по ней. Эту утечку назвали самой крупной в российском банковском секторе.

Свежую базу крупного банка продавали на специализированном форуме. Покупателям предлагали пробный фрагмент базы о 200 держателях карт. В нем содержались персональные сведения о гражданах и подробная информация о финансовых операциях.

Продавец в объявлении указал, что база разбита на 11 частей – столько территориальных банков у «Сбербанка». Каждую строку в ней продавали по 5 рублей.

Читайте нас в мобильном приложении