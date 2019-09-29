В Саудовской Аравии убили телохранителя короля
В городе Джидда Саудовской Аравии убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем.
Он был застрелен во время ссоры в доме своего друга. Стрелявший — общий знакомый хозяина дома, который был ранен в результате инцидента, и телохранителя короля, уточняет Boomberg.
По информации агенства, нападавший отказался сдаваться полиции и между ними началась перестрелка. В итоге пять сотрудников правоохранительных органов получили ранения, нападавший был убит.
Ранее Абдул-Азиз аль-Фагхем также служил у предыдущего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда.
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!