В Саудовской Аравии убили телохранителя короля

В городе Джидда Саудовской Аравии убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем.

Он был застрелен во время ссоры в доме своего друга. Стрелявший — общий знакомый хозяина дома, который был ранен в результате инцидента, и телохранителя короля, уточняет Boomberg.

По информации агенства, нападавший отказался сдаваться полиции и между ними началась перестрелка. В итоге пять сотрудников правоохранительных органов получили ранения, нападавший был убит.

Ранее Абдул-Азиз аль-Фагхем также служил у предыдущего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда.