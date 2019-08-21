Саудовским женщинам разрешили путешествовать
Теперь женщины из Саудовской Аравии смогут самостоятельно путешествовать по миру и даже становиться опекуном для несовершеннолетних. Долгожданный закон вступил в силу 20 августа.
Согласно новому акту, женщина, достигшая 21 года, сможет получать паспорт без обязательного согласия кого-то мужского пола. В качестве того, кто мог подписывать такие согласия был муж, отец или брат саудовской гражданки.
Также женщина будет самостоятельно регистрировать рождение детей, брак или развод.
После прихода к власти в 2015 году короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда начались серьезные послабления в общественной сфере. Так женщинам в королевстве уже разрешено самим водить машину, пишут РИА Новости.
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