Саудовским женщинам разрешили путешествовать

Теперь женщины из Саудовской Аравии смогут самостоятельно путешествовать по миру и даже становиться опекуном для несовершеннолетних. Долгожданный закон вступил в силу 20 августа.

Согласно новому акту, женщина, достигшая 21 года, сможет получать паспорт без обязательного согласия кого-то мужского пола. В качестве того, кто мог подписывать такие согласия был муж, отец или брат саудовской гражданки.

Также женщина будет самостоятельно регистрировать рождение детей, брак или развод.

После прихода к власти в 2015 году короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда начались серьезные послабления в общественной сфере. Так женщинам в королевстве уже разрешено самим водить машину, пишут РИА Новости.