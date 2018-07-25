Санкционное свиное сало из Австрии проникло в Красногорск

Сотрудники Россельхознадзора и таможни выявили в подмосковном Красногорске свыше 40 тонн свиного жира, запрещенного к ввозу на территорию России в связи с санкциями, сообщиили в пресс-службе ведомства.

Согласно ветеринарным документам, «жир свиной замороженный» должен был оказаться в Киргизии, а в России он находился транзитом.

При этом товар не пересек границу РФ, а попал в морозильные камеры ООО «Техпром» в Красногорске.

Продукция была изъята и в ближайшее время будет уничтожена, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».