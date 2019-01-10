Санкции сорвали выпуск нового пассажирского лайнера в России

Санкции США помешали поставкам из Америки и Японии материалов для крыла российского пассажирского самолета МС-21. Из-за возникших сложностей запуск лайнера в серию с 2020 года перенесут на несколько лет.

О ситуации рассказали два топ-менеджера АО «Аэрокомпозит» и АО ОНПП «Технология» имени Ромашина, а также высокопоставленный чиновник в правительстве. Санкции в отношении предприятий действуют с осени 2018 года. Это мешает поставкам из США и Японии материалов для «черного крыла» самолета нового поколения МС-21.

Речь идет о компонентах производства Hexcel и японской Toray Industries. В результате выпуск самолета может состояться не в 2020, а в 2025 году.

Для решения проблемы производители рассматривают три варианта. Первый – запустить в России производство аналогов, однако для этого необходимы долгие испытания и сертификация. Второй вариант рассматривает подключение к импортозамещению структур «Росатома». Cейчас в России нет предприятий, производящих такие композиты.

Третий вариант – перепроектировать крыло и выпустить его в металле. Однако удлиненное композитное крыло должно стать преимуществом нового лайнера, уточняет «Коммерсантъ».

МС-21 – узкофюзеляжный пассажирский лайнер. Созданием самолета занимается корпорация «Иркут» вместе с Опытно-конструкторским бюро им. А.С. Яковлева.