В Санкт-Петербурге прошел митинг по пенсиям

В Свердловском саду Санкт-Петербурга прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Акция протеста длилась более двух часов.

В ней приняли участие экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, а также экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Многие участники покинули митинг задолго до его завершения. Они были недовольны тем, что организаторы запрещали критику власти и президента России Владимира Путина.

Массовых задержаний в ходе митинга не было. Полиция попыталась посадить в автозак одну из активных женщин. Толпа принялась ее защищать, кто-то распылил в толпе слезоточивый газ. Позже женщину увезла «скорая», сообщает «Росбалт».

Ранее Владимир Путин заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин не должен превышать 60 лет, для мужчин – 63.

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