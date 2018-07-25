Санкт-Петербург «захватили» хищные рыбы из Шри-Ланки

Жители Санкт-Петербурга смогут увидеть в океанариуме на улице Марата двух групер, хищных рыб из семейства каменных окуней, сообщили в пресс-службе регионально управления Россельхознадзора.

Отмечается, что рыбы весом 570 килограммов прибыли в Северную столицу из Шри-Ланки. При этом при прохождении границы были соблюдены все формальности.

Груперы встречаются в Индо-Тихоокеанской области. Длина взрослой рыбы может составлять 2,5 метра, а вес достигает 450 килограммов. Их окраска отличается яркими цветами и большим количеством пятен, полос или точек, сообщает «Санкт-Петербург.ру».