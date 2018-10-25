Чешский миллиардер хочет купить «Челси» у Романа Абрамовича

Самый богатый гражданин Чехии Петр Келлнер проявил интерес к покупке футбольного клуба «Челси». Переговоры о возможном приобретении клуба начнутся в ближайшие дни.

По оценке Forbes, капитал Келлнера составляет 13,2 млрд долларов. Футбольный клуб Романа Абрамовича может обойтись покупателю в 4 млрд фунтов.

По данным СМИ, бизнесменов связывают дружеские отношения – на домашнем стадионе клуба «Стэмфорд Бридж» их VIP-ложи расположены рядом.

Информация о продаже клуба появилась в СМИ, когда Абрамовичу не продлили британскую визу. В итоге он получил гражданство Израиля, которое разрешает въезжать в Британию на срок до полугода без визы.

Абрамович купил «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов, пишет РБК. Ранее о планах приобрести клуб сообщали самый богатый человек Британии Джим Рэтклифф и один из основателей Microsoft Пол Аллен.

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