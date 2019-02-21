Samsung презентовал гнущийся смартфон по заоблачной цене

Компания Samsung представила новые устройства на презентации в Сан-Франциско. Среди новинок – гнущийся смартфон Galaxy Fold.

В сложенном состоянии его можно использовать как смартфон, в разложенном устройство больше подходит для использования в качестве планшета. В Galaxy Fold встроены шесть камер.

Основной экран складного аппарата имеет диагональ 4,6 дюйма, при раскладывании дисплей становится 7,3-дюймовым. Продажи устройства стартуют в апреле 2019 года. Цена аппарата начинается от 1980 долларов, передает ТАСС.

Galaxy Fold доступен в черном, серебристом, зеленом и голубом цветах. Устройство также будет поддерживать сети связи пятого поколения.

Ранее эксперты представили рейтинг лучших смартфонов 2018 года. В него попали несколько моделей Samsung.