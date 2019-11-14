Самой красивой азиаткой назвали уроженку Таиланда

Ресурс TCCAsia составил топ-100 самых красивых девушек Азии.

Рейтинг 2019 года составлялся из известных в регионе актрис, певиц и прочих знаменитостей.

Лидер рейтинга - уроженка Таиланда Лалиса Манобан - участница популярной южнокорейской группы Blackpink. Также она является моделью и танцором.

На второй строчке - японская певица Сакура Мияваки. Замыкает тройку рейтинга еще одна солистка Blackpink из Кореи Дженни Ким. Далее идут актриса Анжелу Ян Ин из Китая и китайская фотомодель Суи Хэ.

16-е место заняла израильская актриса Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины, сообщают «Известия».

Напомним, в 2018 году первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала женщин, не обладающих привлекательной внешностью, «страшными жабами». Так она отреагировала на информацию о том, что «самая красивая болельщица» чемпионата мира по футболу-2018 Наталья Немчинова оказалась порно актрисой.

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