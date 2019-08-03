Самолеты-разведчики начали мониторинг горящих лесов Сибири

Самолеты-разведчики начали мониторинг горящих лесов Сибири

Фото: ukrinform.ru

Прибывшие из Челябинской области самолеты-разведчики Су-24 МР приступили к мониторингу лесных пожаров в Сибири.

«Самолеты Су-24МР вечером в субботу приступили к ведению разведки лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Разведчики вылетели с аэродрома Канск. Аэрофотосъемка осуществляется коридорами протяженностью 75 км и шириной 5 км для формирования карты пожаров», – рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, передает РИА «Новости».

Ранее по поручению президента Путина к тушению пожаров присоединились 10 самолетов и 10 вертолетов оборонного ведомства России. Напомним, из-за крупных лесных пожаров в четырех регионах России - Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия – введен режим ЧС. Площадь пожаров составила уже 3 млн гектаров.

Помощь в борьбе с огнем предложили американский президент Дональд Трамп и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

Новости по теме
Теги:
Места: Сибирь
События: пожар
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!