Самолеты-разведчики начали мониторинг горящих лесов Сибири

Прибывшие из Челябинской области самолеты-разведчики Су-24 МР приступили к мониторингу лесных пожаров в Сибири.

«Самолеты Су-24МР вечером в субботу приступили к ведению разведки лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Разведчики вылетели с аэродрома Канск. Аэрофотосъемка осуществляется коридорами протяженностью 75 км и шириной 5 км для формирования карты пожаров», – рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, передает РИА «Новости».

Ранее по поручению президента Путина к тушению пожаров присоединились 10 самолетов и 10 вертолетов оборонного ведомства России. Напомним, из-за крупных лесных пожаров в четырех регионах России - Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия – введен режим ЧС. Площадь пожаров составила уже 3 млн гектаров.

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