Самолету России разрешили пролет над Украиной вопреки запрету
Российскому самолету авиакомпании «Глобус», вопреки запрету, разрешили войти в воздушное пространство Украины. Это потребовалось из-за неблагоприятной погодной обстановки.
Российский самолет выполнял рейс между итальянским Бари и Москвой. Из-за грозы пилоты были вынуждены сменить маршрут движения – оптимальным был пролет в воздушном пространстве Украины.
Диспетчеры Львовского центра предоставили лайнеру возможность использовать воздушное пространство страны. Самолет был в нем 26 минут, затем покинул небо без происшествий, пишет ФБА «Экономика сегодня».
С 2015 года на Украине действует запрет на заход самолетов из России в воздушное пространство. Обычные украинцы неоднократно критиковали это решение, так как не могут совершать полеты в РФ.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!