Самолету России разрешили пролет над Украиной вопреки запрету

Российскому самолету авиакомпании «Глобус», вопреки запрету, разрешили войти в воздушное пространство Украины. Это потребовалось из-за неблагоприятной погодной обстановки.

Российский самолет выполнял рейс между итальянским Бари и Москвой. Из-за грозы пилоты были вынуждены сменить маршрут движения – оптимальным был пролет в воздушном пространстве Украины.

Диспетчеры Львовского центра предоставили лайнеру возможность использовать воздушное пространство страны. Самолет был в нем 26 минут, затем покинул небо без происшествий, пишет ФБА «Экономика сегодня».

С 2015 года на Украине действует запрет на заход самолетов из России в воздушное пространство. Обычные украинцы неоднократно критиковали это решение, так как не могут совершать полеты в РФ.