Самолет в Уфе вылетел в рейс после удара хвостом по взлетке

Самолет в Уфе вылетел в рейс после удара хвостом по взлетке

Самолет «Уральских авиалиний» при взлете из аэропорта Уфы ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. Пилоты приняли решение посадить воздушное судно на ближайшем аэродроме в Екатеринбурге.

Airbus A321 выполнял рейс из Уфы в Нижневартовск. После взлета командир экипажа доложил о сильном ударе хвостовой частью о ВПП. Было принято решение посадить самолет в Екатеринбурге, где есть ремонтная база авиакомпании.

Лайнер удачно приземлился в аэропорту «Кольцово», рассказывает «Интерфакс». В результате инцидента никто не пострадал, судно отстранили от полетов, его осматривают специалисты.

Для вылета в Нижневартовск предоставят резервный борт. Отправления ждут 165 пассажиров. На время ожидания рейса им предоставили все необходимые услуги.

12 декабря аналогичный инцидент произошел с самолетом авиакомпании «Якутия». Boeing 737-800 задел хвостом ВПП и не смог вылететь в Красноярск.

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