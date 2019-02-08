Самолет влетел в фонарный столб при посадке в «Домодедово»

Пассажирский самолет при посадке в «Домодедово» задел крылом фонарный столб. Экипаж не смог справиться с управлением из-за гололеда.

Самолет авиакомпании «АТК Ямал» прилетел из Тюмени в Москву накануне вечером. Самолет занесло на обледеневшей рулежной дорожке, и он сбил мачту освещения.

На борту находились 63 человека, никто не пострадал, пишет ФБА «Экономика сегодня». В результате столкновения со столбом воздушное судно получило повреждение правого крыла.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте проводит проверку по факту случившегося.

Ранее из-за сильных морозов самолет «Аэрофлота» не смог сесть в Красноярске. Представители аэропорта не дали разрешения на посадку из-за резкого падения температуры воздуха до минус сорока градусов. Самолет сел в Новосибирске.