Читай-город










Читай-город

Самолет влетел в фонарный столб при посадке в «Домодедово»

Самолет влетел в фонарный столб при посадке в «Домодедово»

Пассажирский самолет при посадке в «Домодедово» задел крылом фонарный столб. Экипаж не смог справиться с управлением из-за гололеда.

Самолет авиакомпании «АТК Ямал» прилетел из Тюмени в Москву накануне вечером. Самолет занесло на обледеневшей рулежной дорожке, и он сбил мачту освещения.

На борту находились 63 человека, никто не пострадал, пишет ФБА «Экономика сегодня». В результате столкновения со столбом воздушное судно получило повреждение правого крыла.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте проводит проверку по факту случившегося.

Ранее из-за сильных морозов самолет «Аэрофлота» не смог сесть в Красноярске. Представители аэропорта не дали разрешения на посадку из-за резкого падения температуры воздуха до минус сорока градусов. Самолет сел в Новосибирске.

Новости по теме
Теги:
События: происшествия
Следующая новость Ловля за выезд на «вафельницу» начнется с марта в Москве

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО