Самолет с 164 пассажирами охватило огнем при посадке в Сочи

В результате возгорания Boeing 737 в аэропорту Сочи пострадали 18 человек. Самолет с 164 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в русло реки.

Инцидент произошел в ночь на 1 сентября. Во время посадки самолет выкатился за пределы ВВП, ударился о бруствер и лишился левого крыла, сообщает РИА Новости.

Погибших среди пассажиров нет. Госпитализация потребовалась трем пассажирам самолета, среди них двое детей. По данным пресс-службы аэропорта, скончался один из сотрудников воздушной гавани.

Ранее, 22 августа, самолет Ту-204, прибывший в Сочи из Уфы, вернулся в Башкортостан из-за возгорания левого двигателя.

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