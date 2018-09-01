Самолет с 164 пассажирами охватило огнем при посадке в Сочи

В результате возгорания Boeing 737 в аэропорту Сочи пострадали 18 человек. Самолет с 164 пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в русло реки.

Инцидент произошел в ночь на 1 сентября. Во время посадки самолет выкатился за пределы ВВП, ударился о бруствер и лишился левого крыла, сообщает РИА Новости.

Погибших среди пассажиров нет. Госпитализация потребовалась трем пассажирам самолета, среди них двое детей. По данным пресс-службы аэропорта, скончался один из сотрудников воздушной гавани.

Ранее, 22 августа, самолет Ту-204, прибывший в Сочи из Уфы, вернулся в Башкортостан из-за возгорания левого двигателя.