В самолет начнут пускать по «посадочному» смартфону

Минтранс разрешил при посадке в самолет использовать электронный талон вместо бумажного. Подготовка данного приказа длилась несколько лет.

Теперь при онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон. Он представляет собой штрих-код, который направляется на любой электронный носитель – смартфон, планшет, рассказывает «Интерфакс».

Посадочный талон потребуется во время досмотра и контроля в аэропорту. При этом в воздушных гаванях сохранится возможность распечатать бумажный талон.

Нововведение заработает в аэропортах с 25 февраля.

Разработка приказа длилась несколько лет. В 2017 году документ отправили в Минюст на регистрацию, однако ведомство вернуло его с требованием доработать.