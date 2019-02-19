В самолет начнут пускать по «посадочному» смартфону
Минтранс разрешил при посадке в самолет использовать электронный талон вместо бумажного. Подготовка данного приказа длилась несколько лет.
Теперь при онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон. Он представляет собой штрих-код, который направляется на любой электронный носитель – смартфон, планшет, рассказывает «Интерфакс».
Посадочный талон потребуется во время досмотра и контроля в аэропорту. При этом в воздушных гаванях сохранится возможность распечатать бумажный талон.
Нововведение заработает в аэропортах с 25 февраля.
Разработка приказа длилась несколько лет. В 2017 году документ отправили в Минюст на регистрацию, однако ведомство вернуло его с требованием доработать.
Следующая новость В России изымают популярный препарат от кашля с фенспиридом
Загрузка...
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии